Орловец полгода проработал, не зная, что его уволили

Удивительное дело рассмотрел Орловский областной суд

Как пояснили в пресс-службе облсуда, иск к своему работодателю подал житель Орла. Летом 2017 года его признали виновным в неуплате алиментов. Мужчине было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

Его направили в одну из автомастерских. Он заключил с работодателем трудовой договор. Его приняли на работу автомаляром. О своем увольнении мужчина неожиданно узнал от сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.

«Более того, уволен он был, как выяснилось, еще полгода назад, — пояснили в облсуде. — Работодатель, уволив сотрудника, не посчитал нужным ему об этом сообщить…»

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее сотрудник по просьбе работодателя написал заявление об увольнении по собственному желанию, не указав ни дату, с которой желает быть уволенным, ни дату написания заявления.

Только в суде выяснилось, что директор автомастерской 29 декабря 2017 года поставил на этом заявлении резолюцию о принятии и удовлетворении заявления работника. Хотя в тот день он к нему не обращался. Удивительно, но мужчина проработал еще полгода, хотя зарплата в срок не выплачивалась.

Суд признал запись об увольнении от 29 декабря 2017 года по собственному желанию в трудовой книжке недействительной и обязал автомастерскую перенести срок увольнения на 16 августа 2018 года. Именно с этого дня работник решил уволиться.

Кроме того, частично были удовлетворены требования о взыскании задолженности по заработной плате, по оплате периодов временной нетрудоспособности, компенсации морального вреда и неустойки. В пользу истца взыскано чуть более 80 тысяч рублей.

ИА «Орелград»