Убийство орловчанки оценили в 10 лет

Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского райсуда.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила без изменения обвинительный приговор суда первой инстанции, вынесенный в отношении жителя Орла. Его признали виновным в убийстве.

Как сообщили в прокуратуре региона, жертвой преступника стала его жена. Убийство мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он сначала несколько раз ударил женщину, а затем «схватил ее руками за шею, перекрыв доступ воздуха до наступления смерти».

Государственное обвинение поддержал первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин. Убийцу наказали лишением свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»