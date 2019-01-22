Депутатам рассказали правду о социалке

КСП озвучила в облсовете итоги проверки социальных выплат.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, главный аудитор региона Иван Левин выступил с докладом перед депутатами облсовета. На заседании профильного комитета он озвучил итоги проверки соблюдения порядка осуществления социальных выплат за счет средств областного бюджета.

Объектами проверки стали региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, а также подведомственные ему учреждения. В результате были установлены нарушения действующего законодательства на общую сумму 5,7 млн рублей.

Так, неправомерное расходование бюджетных средств было оценено проверяющими в 4,142 миллиона рублей. Кроме того, было выявлено необоснованное расходование бюджетных средств на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда Орловской области, на выплату субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также на выплату государственной социальной помощи гражданам на поддержание жизненного уровня.

Кроме того, был вскрыт факт грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета. В рамках того же заседания глава департамента Ирина Гаврилина представила информацию «о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Орловской области».

В КСП подчеркнули, что материалы проверки находятся на дистанционном контроле.

ИА «Орелград»