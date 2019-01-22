Орловца осудили за смерть с косой

В Мценске рассмотрели уголовное дело об убийстве.

Перед судом предстал местный житель. Его признали виновным в убийстве, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, причиной стал конфликт, возникший между подсудимым и потерпевшим.

Первый нанес второму не менее двух ударов косой в область жизненно важных органов, уточнили в надзорном ведомстве. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил убийце наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»