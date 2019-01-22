Орловец ударил пятимесячную дочку во время драки с женой. Девочка захлебнулась кровью

22.1.2019 | 15:26 Новости, Происшествия

На мужчину завели уголовное дело

Житель Сосковского района во время драки с женой задел пятимесячную дочь и положил ее в кровать, где девочка захлебнулась кровью. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Инцидент произошел 17 января в доме, где живет семья. Мужчина был пьян. Повздорив с женой, он несколько раз ударил ее ногой по туловищу, задев пятимесячную дочь – она лежала на руках у матери. Мужчина разбил девочке нос.

Отец положил дочь в кроватку. Вскоре она умерла – кровь заполнила дыхательные пути.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семья состояла на учете как неблагополучная.

ИА «Орелград»

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