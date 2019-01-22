Орловских школьников поощрят за «пожары»

В городе объявлен конкурс детского рисунка.

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» будет проведен с 4 по 8 февраля 2019 года на базе выставочного зала МБУ ДО «Детско-юношеского фотохудожественного центра «Ракурс». Соответствующее постановление издала администрация областного центра.

Работы будут принимать 30-31 января с 9.00 до 14.30 на базе «Ракурса». А сам конкурс организован управлением образования и управлением по безопасности администрации города Орла.

Одной из задач организаторы считают «изучение обучающимися правил пожарной безопасности и мер по защите жизни и здоровья при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций».

Конкурс будет проведен в четырех возрастных категориях. Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно. Предусмотрено несколько номинаций: детский рисунок, плакат, противопожарный уголок, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО, книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного содержания, сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, батик и другое.

Утверждена и тематика конкурсных работ: правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; предупреждение шалости детей с огнем; — работа, учеба и быт профессиональных пожарных; ЧС в быту и на производстве, пожары в природе и сельском хозяйстве; современная спасательная и противопожарная техника и техника будущего; нарушение правил пожарной безопасности, являющееся причиной возникновения пожаров и другое.

ИА «Орелград»