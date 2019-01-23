Орловец жестоко обошелся с женой при помощи веревки

23.1.2019 | 12:25 Новости, Общество

Почти 12 лет за убийство проведет за решеткой житель Урицкого района.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Урицкого районного суда по уголовному делу за совершение убийства. Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Жертвой ранее судимого жителя Сосковского района стала его жена.

Мужчина лишил супругу жизни в ходе пьяной ссоры. Он накинул на шею потерпевшей бельевую веревку. Женщина скончалась от механической асфиксии на месте происшествия.

Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу после того, как его рассмотрела и оставила без изменения апелляционная инстанция. Отметим, что гособвинения в суде поддержал зампрокурора области Сергей Панкратов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования