Орловец жестоко обошелся с женой при помощи веревки

Почти 12 лет за убийство проведет за решеткой житель Урицкого района.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Урицкого районного суда по уголовному делу за совершение убийства. Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Жертвой ранее судимого жителя Сосковского района стала его жена.

Мужчина лишил супругу жизни в ходе пьяной ссоры. Он накинул на шею потерпевшей бельевую веревку. Женщина скончалась от механической асфиксии на месте происшествия.

Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу после того, как его рассмотрела и оставила без изменения апелляционная инстанция. Отметим, что гособвинения в суде поддержал зампрокурора области Сергей Панкратов.

ИА «Орелград»