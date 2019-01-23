Орловские колонии посчитали небезопасными

Прокуратура отчиталась об итогах надзора при исполнении уголовных наказаний.

В минувшем году прокурорами принимались меры по привлечению виновных в допущенных нарушениях лиц к административной ответственности. Об этом говорится в кратком отчете, опубликованном прокуратурой региона.

Так, должностные лица исправительной колонии №2 и колонии-поселения №7 были оштрафованы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А исправительные колонии №№ 2, 3 и 5 наказали за нарушения требований пожарной безопасности.

«Всего в 2018 году по результатам надзора за законностью исполнения уголовных наказаний на основании постановлений прокурора к административной ответственности привлечено 12 лиц, из которых 6 юридических лиц и 6 должностных лиц уголовно-исполнительной системы, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Выявленные в ходе проверок нарушения устранены».

Также отмечается, что принятые меры способствовали созданию безопасных условий отбывания наказания.

ИА «Орелград»