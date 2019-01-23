Стало известно, как Клычкова обслужит московское представительство

Утверждено постановление о представительстве Орловской области при правительстве РФ.

Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков. Согласно документу представительство Орловской области при правительстве РФ является структурным подразделением администрации губернатора и регионального правительства. Оно находится в непосредственном подчинении первого заместителя губернатора, а именно Вадима Соколова. Напомним, что само представительство возглавляет Михаил Коротаев.

Основной функцией этого ведомства является сопровождение официальных мероприятий, рабочих визитов и встреч губернатора Орловской области на территории Москвы. Кроме того, оно должно взаимодействовать с правительством РФ и администрацией президента РФ «в вопросах деятельности губернатора Орловской области».

Еще одной функцией заявлена организация деловых контактов губернатора, его заместителей и членов областного правительства с членами правительства страны, руководителями федеральных органов государственной власти, а также с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации через их представительства при правительстве РФ.

ИА «Орелград»