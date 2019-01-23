В Орле покажут самую читаемую книгу

23.1.2019 | 11:46 Новости, Общество

Необычная выставка пройдет в краеведческом музее.

Открытие выставки намечено на 25 января, мероприятие начнется в 15 часов. Об этом сообщили в Орловском краеведческом музее. На выставке работ Вячеслава Ромашова «Архитектурные древности Орловщины» будут представлены гравюры и рисунки к одноименным книгам.

Вячеслав Ромашов — художник-график, родившийся в 1953 году в Орле. Участник областных, региональных, зональных, республиканских и международных выставок, проводимых ВТОО «Союз художников России». Состоит в этой организации с 1993 года.

В 1998 году в издательстве «Вешние Воды» вышел альбом «Архитектурные древности Орловщины» — 155 гравюр на пластике. Издание получило диплом областного управления культуры «Самая читаемая книга 1999-2000 годов».

Кстати, в 2009 году увидело свет издание «Архитектурные древности Орловщины» книга вторая «Ушедшее», а в 2011-м вышла автомонография «Графические миниатюры».

ИА «Орелград»

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