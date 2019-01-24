Мост «Дружба» полностью закроют весной

24.1.2019 | 16:11 Важное, Новости, Общество

В эти минуты проходит заседание комитета городского совета, на котором выясняются серьезные вещи

В общем депутаты и чиновники обсудили стандартные и уже привычные вещи — отсутствие брезентовой сетки при работах, плохой асфальт, проблемы горожан, отставание от графика. Однако один из важных пунктов, который вдруг стал известен, — это полное закрытие движения моста.

В беседе и.о. начальника УКХ Светланы Балашовой и депутатов выяснилось, что в апреле придет новый кран. Вероятно, к тому времени придется полностью закрыть движение. И как добавила Балашова, «так будет быстрее» ремонтировать.

Напомним, что на прошлой неделе, во избежание происшествий, на мосту «Дружба» было закрыто движение общественного транспорта.

ИА «Орелград»

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