Коммунальщики убрали «перевалочную базу» с улицы Авиационной

25.1.2019 | 17:00 ЖКХ, Новости

Напомним, ранее читатель рассказывал, что мусорщики устроили неподалеку от Карачевского шоссе незаконную свалку

Компания «Экоград» убрала контейнеры и мусор с улицы Авиационной, где ранее устроила «перевалочную базу». Об этом «Орелграду» сообщили читатели, прислав фотографии.

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Напомним, ранее читатель сообщил, что в конце декабря 2018 года на пустовавшем ранее месте появились несколько бункеров с надписью «Экоград». Мусоровозы регулярно привозят туда отходы, которые впоследствии забирают другие спецмашины и увозят – судя по всему, на перерабатывающий завод компании в Нарышкино. Рядом со свалкой установился специфический запах и поселились бродячие собаки.

ИА «Орелград»

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