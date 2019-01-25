Коммунальщики убрали «перевалочную базу» с улицы Авиационной

Напомним, ранее читатель рассказывал, что мусорщики устроили неподалеку от Карачевского шоссе незаконную свалку

Компания «Экоград» убрала контейнеры и мусор с улицы Авиационной, где ранее устроила «перевалочную базу». Об этом «Орелграду» сообщили читатели, прислав фотографии.

Напомним, ранее читатель сообщил, что в конце декабря 2018 года на пустовавшем ранее месте появились несколько бункеров с надписью «Экоград». Мусоровозы регулярно привозят туда отходы, которые впоследствии забирают другие спецмашины и увозят – судя по всему, на перерабатывающий завод компании в Нарышкино. Рядом со свалкой установился специфический запах и поселились бродячие собаки.

ИА «Орелград»