Орловцев лишили 2,4 млрд рублей

25.1.2019 | 15:12 Новости, Общество

Деньги были взысканы приставами с должников.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, за 2018 год по всем видам исполнительных документов было взыскано 2,373 млрд рублей. Причем речь идет не только о долгах. Так, приставы взыскали в федеральный бюджет более 75 млн рублей исполнительского сбора.

Напомним, что у должника имеется не более 5 рабочих дней для добровольного исполнения обязательств. По истечении этого срока будет к основному долгу добавляется исполнительский сбор. Штрафная санкция составляет 7 процентов от суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1 000 рублей с физического лица и не менее 10 000 — с юридического лица.

Узнать о своих долгах можно на официальном сайте УФССП в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств».

ИА «Орелград»

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