Орловские памятники природы оставили без контроля

Только после вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, прокурорское вмешательство потребовалось «в связи с непринятием Орелоблэконадзором мер по осуществлению управления и контроля в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения».

В частности, речь идет о памятниках природы регионального значения, которые считаются особо охраняемыми территориями. Проверка показал, что в реальности дела обстоят не так, как на бумаге.

Так, 13 памятников оказались без паспортов. Причем чиновники отказались добровольно выполнить требования прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал Орелоблэконадзор провести инвентаризацию памятников природы.

Чиновников предстоит уточнить границы и площади, а также обеспечить оформление паспортов этих памятников. В рамках исполнения судебного решения уже утверждено положение о Нарышкинском природном парке Урицкого района.

«Также проведены работы по инвентаризации памятников природы регионального значения, определены их границы. В настоящее время соответствующие материалы направлены в правительство области для их утверждения», — сообщили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»