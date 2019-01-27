В доме-памятнике на площади Мира произошел пожар

Пострадавших нет, но на здании остались небольшие следы от возгорания

Утром 27 января сотрудники МЧС потушили возгорание в доме №5 на площади Мира в Орле, на который в праздники водружают Красное знамя Победы.

Как сообщили «Орелграду» в пресс-службе регионального главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 07:52. Возгорание случилось на пятом этаже в нежилом подъезде, где располагаются офисы различных организаций. Жители дома сумели оперативно среагировать — быстро вызвали пожарных, открыли шлагбаум и обесточили здание.

Возгорание случилось в одном из помещений площадью около 30 квадратных метров. Что именно располагалось в нем, неизвестно. Пожар полностью ликвидировали к 10:19, его причина пока неизвестна. Пострадавших нет. Здание-памятник снаружи пострадало незначительно — на фасаде остались черные следы от возгорания.

Дом №5 по площади Мира был построен в 1936 году по проекту архитектора А. Тодорова. В День Победы и День освобождения Орла от немецких захватчиков на него водружают Красное знамя.

ИА «Орелград»