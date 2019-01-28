Орловцам больше не удастся купить права через интернет

28.1.2019 | 11:35 Новости, Общество

Прокуратура потребовала заблокировать сомнительный сайт.

Заводской районный суд города Орла удовлетворил иск прокурора о признании размещенной на одном из сайтов информации запрещенной к распространению. Об этом сообщает прокуратура региона.

Речь идет о портале, на котором размещена информация о возможности покупки водительского удостоверения. Это противоречит нормам Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения». Сайт был найден в ходе планового мониторинга Сети.

Прокуратура в суде сослалась на ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Исковые требования были удовлетворены.

«Кроме того, материалы проверки направлены в отдел полиции для проведения процессуальной проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования», — добавили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования