Орловцам больше не удастся купить права через интернет

Прокуратура потребовала заблокировать сомнительный сайт.

Заводской районный суд города Орла удовлетворил иск прокурора о признании размещенной на одном из сайтов информации запрещенной к распространению. Об этом сообщает прокуратура региона.

Речь идет о портале, на котором размещена информация о возможности покупки водительского удостоверения. Это противоречит нормам Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения». Сайт был найден в ходе планового мониторинга Сети.

Прокуратура в суде сослалась на ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Исковые требования были удовлетворены.

«Кроме того, материалы проверки направлены в отдел полиции для проведения процессуальной проверки по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования», — добавили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»