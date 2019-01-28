Под Орлом КамАЗ изуродовал «Опель»

28.1.2019 | 10:09 Новости, Происшествия

Водителя иномарки госпитализировали

В Орловской области в ДТП с КамАЗом пострадал водитель «Опеля», сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась 26 января приблизительно в 7:40 на 17-м километре трассы «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое». Инспекторы установили, что водитель КамАЗа не учел погодные условия и обстановку на дороге. В итоге грузовик врезался в автомобиль «Опель Вектра», который ехал впереди в том же направлении.

Водителя иномарки госпитализировали. На снимке видно, что машина получила необратимые повреждения – ее задняя половина превратилась в металлолом.

ИА «Орелград»

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