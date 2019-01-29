«Орелстрой» помог провести чемпионат WorldSkills

29.1.2019 | 19:52 Новости, Новости компаний, Общество

Компания предоставила 20 кг плиточного клея и вручила победителям призы

ПАО «Орелстрой» стало спонсором чемпионата по профессиональным навыкам WorldSkills, сообщили в компании.

Соревнования прошли с 21 по 26 января в Орле. В них приняли участие 103 студента, 25 школьников и 15 человек старше 50 лет. Каждый из них представлял одну из 24 сфер, в том числе строительство, творчество, дизайн, транспорт и другие.

«Орелстрой» предоставил 20 килограммов плиточного клея на одну из конкурсных площадок. Кроме того, 9 победителей получили призы от застройщика.

«Благодаря вашим талантам есть будущее у нашей страны, строительной отрасли. Ну а мы с большим удовольствием будем видеть вас в наших рядах», — сказал старший исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Дмитрий Сучков.

ИА «Орелград»

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