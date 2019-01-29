Орловский суд оценил законность отказа в проведении гей-парада

Действия властей Болхова оспорили ЛГБТ-активисты

Как уже рассказывал «Орелград», 11 января 2019 года власти Болхова отказали в согласовании проведения трех заявленных публичных мероприятий: пикетирования в поддержку политики Совета Европы по вопросу прав сексуальных и тендерных меньшинств. Активисты ЛГБТ-сообщества попытались оспорить отказ в судебном порядке.

Как сообщили в суде Болховского района, дело было рассмотрено в административном производстве. Из материалов следует, что пикетирование предполагало «осуждение российских чиновников, запрещающих любые правозащитные публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества, шествия Болховского гей-парада в поддержку толерантного отношения».

Отказ был мотивирован ссылкой на законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Проанализировав доказательства по делу, представленные сторонами, суд пришел к выводу, что оспариваемые решения заместителя главы администрации муниципального образования «город Болхов» направлены на защиту прав и законных интересов детей от негативного влияния пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении райсуда.

В удовлетворении административного искового заявления было отказано. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»