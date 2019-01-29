С московских «автобусов Клычкова» украли аккумуляторы

Этот факт стал известен в ходе заседания комитета горсовета

Депутат Евгений Косогов сообщил присутствующим, что ему стало известно о хищении имущества, которое находится на хранении в «Спецавтобазе». Количество украденных аккумуляторов и сумму ущерба он не назвал. Есть ли реакция правоохранительных органов на кражу, также неизвестно.

Напомним, что автобусы были переданы Орлу из Москвы в прошлом году. Власти сумели договориться о безвозмездной передаче 20 низкопольных автобусов, 15 трамваев и 13 троллейбусов, уже побегавших по столице.

Автобусами хотели спасти положение муниципального ПАТП-1, но оно обанкротилось, не дождавшись пополнения автопарка. Между тем у комиссии возникали вопросы к состоянию и автобусов, и электротранспорта. Многое из того, что отдали Орлу, нуждалось в дорогом капитальном ремонте.

Одним из инициаторов передачи Орлу московского электротранспорта выступал губернатор Орловской области Андрей Клычков. заявлявший, что это прекрасная возможность обновить местный парк практически бесплатно. Однако сейчас он перестал вспоминать об этом.

ИА «Орелград»