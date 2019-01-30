Орловец ловко обчистил чужую банковскую карту

В Орле рассмотрели дело о необычной краже.

Уголовное дело рассмотрел Железнодорожный районный суд, перед которым предстал житель города Орла. Его признали виновным в хищении денег с чужой банковской карты.

Из материалов следует, что мужчина нашел ее на улице. О находке он не сообщил в полицию и сам тоже не пытался найти владельца. Пин-кода злоумышленник не знал. Однако он нашел очень простой способ обчистить карту. Владельца подвела новая упрощенная технология банковских платежей.

Мужчина буквально прошел по магазинам и совершил ряд покупок на общую сумму без малого 7 тысяч рублей. Он воспользовался тем, что покупки суммой до 1 тысячи рублей можно оплачивать без введения пин-кода в терминале. Достаточно приложить карту.

Так, в одном магазине преступник приобрел товар на 997 рублей 78 копеек, в другом – на 999 рублей и так далее. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Поскольку ранее он уже был судим, приговор оказался суровым — 1 год и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Впрочем, вердикт еще может быть обжалован.

ИА «Орелград»