Пенсионеры пожаловались в «Единую Россию» на коммуниста Клычкова

Пенсионеры осудили губернатора за повышение цены социального проездного.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», постановление правительства области об увеличении стоимости единого социального проездного билета стало главной темой обращений в общественную приемную Дмитрия Медведева.

Напомним, что глава региона Андрей Клычков подписал документ 28 декабря 2018 года. Согласно ему с 1 февраля 2019 года на территории Орловской области единый социальный проездной билет подорожает до 450 рублей. Кроме того, вводится фиксированное количество – 60 поездок — сроком действия 33 календарных дня.

Однако пенсионеры считают, что лимит в 60 поездок не соответствует реальным ежедневным потребностям жителей. Об этом они заявили депутаты Госдумы Николаю Земцову, который «дежурил» в этот день в орловской общественной приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева.

«Транспортная инфраструктура города устроена таким образом, что людям приходиться делать пересадки для того, чтобы доехать до нужной остановки, — цитируют обращение пенсионеров в реготделении партии. — А значит, предлагаемый лимит в значительной степени увеличит транспортные расходы целого ряда социальных категорий граждан: ветеранов труда, тружеников тыла, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и др.»

Николай Земцов отметил, что «подобные действия региональной власти вызывают серьезную социальную напряженность».

«Безусловно, каждое решение имеет свое обоснование, — считает он. — Однако необходимо понимать, что за этими решениями — ежедневная жизнь людей, особенно наиболее незащищенных слоев населения – пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда, которым очень сложно изыскивать средства на дополнительные расходы. Уверен, что к принятию таких решений необходимо подходить более продуманно и взвешенно. Со своей стороны, мы направим обращение на имя губернатора Орловской области и в Орловский областной Совет народных депутатов с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и серьезно подумать о возможном изменении данного решения».

Пикантности ситуации добавляет то, что Андрей Клычков является высокопоставленным членом КПРФ.

ИА «Орелград»