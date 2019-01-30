Под Орлом нашли массу брошенной недвижимости

Сотни бесхозяйных объектов обнаружили в ходе ревизии.

Как сообщили в администрации Орловского района, масштабная инвентаризация стартовала в прошлом году. Ответственными за нее стали главы сельских поселений. Они представили информацию, которую поместили в сводный отчет.

Согласно ему на начало 2019 года в Орловском районе выявлен 381 бесхозяйный объект недвижимости: 139 объектов водоснабжения, 38 — водоотведения, 41 — теплоснабжения, 146 — газоснабжения, 4 — электросетевого хозяйства и 13 иных объектов.

Поскольку собственников у них нет, постановкой их на баланс занялись местные власти. По закону брошенным объект быть не может, тем более когда речь идет об объектах ЖКХ.

На данный момент в отношении 150 объектов уже заказана или изготовлена техническая документация, а 135 оформлено в муниципальную собственность.

Наибольшее количество бесхозяйных объектов выявлено в Пахомовском (64), Большекуликовском (44), Образцовском (38), Платоновском (37), Сабуровском (36) и Неполодском (35) сельских поселениях.

ИА «Орелград»