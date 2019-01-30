Вы все врете: Клычков поссорился с орловчанкой в комментариях

И посоветовал ей ждать ответа в установленный законом срок

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсети «ВКонтакте» поссорился с жительницей Оксаной Красноносовой, которая жаловалась ему на протекающую крышу. Глава региона обвинил девушку в публичной лжи.

Вчера вечером Клычков через соцсети ответил главе Железнодорожного района Юрию Тарасову, который упрекнул чиновников в организации уборки города «по заказу из соцсетей». Губернатор усомнился, что до жалоб все было хорошо. Свой текст он закончил фразой: «На обращения людей надо реагировать».

В ответ орловчанка Оксана Красноносова написала, что читать пост о реакции властей на обращения граждан «смешно». По ее словам, она «целый месяц» не может донести до Клычкова проблему с протекающей крышей в ее квартире. Губернатор ответил, что девушка лжет.

«Оксана, вам ответ придёт. Это первое. Второе. Вы пишите что я не реагирую. Это ложь. Вы отправили письмо, я его направил ответственному», — написал Клычков и добавил: «Я смотрю вы уже и выводы тут сами сделали. Да уж. Интересный вы человек» (орфография и пунктуация сохранены).

Красноносова написала, что губернатор обещал ей ответить в определенный срок, но ответ не пришел. Клычков парировал, что понятия «один срок» не существует.

«Вы лжёте, что я не реагирую на ваши сообщения. Я вам показал вашу же переписку. Есть срок, вот в законный срок вы ответ и получите. За 2 дня проблема не решается», — заявил глава региона.

В декабре 2017 года на презентации так и не заработавшего на заявленную мощь портала «Обращаем внимание» Клычков заявил, что хочет переписать законы Орловской области и заставлять чиновников отвечать на запросы жителей не за 30 календарных дней, а за 8 рабочих.

ИА «Орелград»