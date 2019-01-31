Ночь затопленных квартир: орловцы пережили первую оттепель

31.1.2019 | 1:53 ЖКХ, Новости

Сегодня в социальных сетях была обнажилась новая проблема «всеквартирный потоп»

Для коммунальных служб данный вопрос не нов, однако горожане с удовольствием делятся в буквально смысле захлестнувших им горем. Настоящая болевая точка находится в пентхаусе (верхнем этаже) на улице 8-е Марта в доме, который пострадал от пожара весной этого года. Начнем с того,что владелица квартиры пережила суды с управляющей компанией и толку это никакого  не принесло. Панорамные окна, обилие горшков с цветами и капель с потолка создают невероятное ощущение субтропиков. Сочувствуем!

Далее даже нет смысла описывать проблемы горожан так как они однотипны и сводятся к тому что управляющие компании не работают Самое ужасное, что в данной ситуации невозможно понять чью сторону занимать. Жителей жалко, а УК не могут ничего сделать. Более того есть опасение, что никто не может решить вопрос. Так как крыши под 50-сантиметровым слоем снега, и сверху идет дождь.

Поэтому давайте просто почитаем и послушаем, что происходит в их квартирах.

 

 

 

ИА «Орелград»

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