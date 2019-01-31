Орловцам не понравилась платная медицина

31.1.2019 | 11:44 Медицина, Новости

Жители региона пожаловались на качество и цены частных медиков.

В управление Роспотребнадзора по Орловской области за 2018 год поступило 62 жалобы на учреждения, оказывающие платные медицинские услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для сравнения, в 2017 году поступило 110 таких обращений.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, 67 процентов обратившихся пожаловались на ненадлежащее качество оказанных им платных медицинских услуг. 17 процентов обращений были связаны с нарушением прав потребителей на получение информации об исполнителе и оказываемых услугах, 16 процентов составили жалобы на цены.

«По пяти обращениям медицинским учреждениям были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области защиты прав потребителей», — добавили в управлении.

ИА «Орелград»

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