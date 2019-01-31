Орловским предпенсионерам поставили условия

Служба занятости озвучила условия профобучения старших работников.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, для у работодателей региона есть возможность направить работников предпенсионного возраста на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Занимается этим служба занятости.

Обучение будет проводиться в рамках проекта «Старшее поколение» за счет средств федерального и областного бюджетов. В Орловской области только в 2019 году планируется обучить не менее 295 предпенсионеров. А к 2024 году данные услуги должны получить свыше 1770 человек. В среднем период обучения составит 3 месяца.

«Профобучение будет проводиться с учетом перечня приоритетных востребованных профессий, список которых определяется на основе предложения рабочей силы на рынке труда и анализа вакансий, предоставленных работодателями в службу занятости, — пояснили в управлении труда. — Направление на обучение смогут получить граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости».

Работодатель получит возможность направить на профобучение работников предпенсионного возраста, если они проживают на территории Орловской области, а сама организация ведет деятельность в нашем регионе.

Для участия в отборе необходимо предоставить заявку, копии учредительных документов, справку с номером счета работодателя для зачисления субсидии, а также справку об исполнении налоговых выплат, сборов, страховых взносов и других обязательств, предусмотренных законодательством РФ.

ИА «Орелград»