Орловских чиновников обязали дать школам деньги

1.2.2019 | 16:20 Новости, Образование

В Верховье суд рассмотрел иск прокуратуры к чиновникам от образования.

Как сообщили в суде Верховского района, иск в интересах неопределенного круга лиц подал местный прокурор. Ответчиком выступила райадминистрация. К участию в процессе также были привлечены три средних школы – Верховская, Русско-Бродская и Скородненская.

Прокурор требовал обязать чиновников выделить школам средства на установку систем видеонаблюдения. Он ссылался на результаты проверки исполнения законодательства по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Она показала, что здания школ не оборудованы системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

Суд исковые требования удовлетворил. Он указал, что отсутствие систем видеонаблюдения «отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в данных учебных учреждениях лиц, поскольку не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций».

Кроме того, такое положение «может способствовать совершению противоправных действий в отношении воспитанников и работников общеобразовательных организаций».
Администрацию Верховского района обязали выделить денежные средства. На это и на установку систем отведено полгода. Решения суда пока в законную силу не вступили.

ИА «Орелград»

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