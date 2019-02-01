В Орле из-за пива вызвали полицию

Волонтеры купили спиртное после 21 часов.

В Орле волонтерам в ходе контрольной закупки продали пиво после наступления ночного запрета, сообщается в группе «Поиск пропавших детей Орел».

Мероприятие прошло в магазине «Оазис» (район «Ботаники»). В 22:05 волонтеру пробили алкогольное пиво. Он вызвал полицию.

«О факте продажи алкогольной продукции в неустановленное время сотрудниками полиции были составлены протоколы. Административный материал, собранный сотрудниками полиции, будет рассмотрен в Мировом суде Заводского района г. Орла», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»