В Орле из-за пива вызвали полицию

1.2.2019 | 12:07 Новости, Общество

Волонтеры купили спиртное после 21 часов.

В Орле волонтерам в ходе контрольной закупки продали пиво после наступления ночного запрета, сообщается в группе «Поиск пропавших детей Орел».

Мероприятие прошло в магазине «Оазис» (район «Ботаники»). В 22:05 волонтеру пробили алкогольное пиво. Он вызвал полицию.

«О факте продажи алкогольной продукции в неустановленное время сотрудниками полиции были составлены протоколы. Административный материал, собранный сотрудниками полиции, будет рассмотрен в Мировом суде Заводского района г. Орла», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования