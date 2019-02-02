В Орле полиция пришла на презентацию альманаха о революции

Ищут экстремистские материалы

В эти минуты в помещении Орловского лектория, расположенном в бывшем штабе Навального, проходит мероприятие группы, которая выпускает альманах под названием molokoplus. В в группу входят анархист Павел Никулин, фотограф Дарья Трофимова и СММ-редактор Ян Потарский. Именно они приехали в Орел на презентацию сборника под названием «Революция». Мероприятие проходит при поддержке движения Открытая Россия.

По данным, которые нам передали из места событий, полиция, что в рамках презентации могут распространяться экстремистские материалы.

Предыдущие мероприятия «издательства» molokoplus в Нижнем Новгороде и Краснодаре закончились приходом полиции изъятием материалов.

ИА Орелград