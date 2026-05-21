Молодого орловца признали виновным ещё и в попытке диверсии

Ранее суд установил, что он совершил три поджога базовых станций сотовой связи.

Все они находились в Орловском муниципальном округе. Известно, что нападавший родился в 2003 году. Парень выполнял заказы от куратора, получая их с помощью иностранного мессенджера.

Когда он попытался совершить ещё один поджог, его задержали, рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

В итоге дело возбудили по различным статьям и частям статьи 281 УК («диверсия»). Вначале суд признал его виновным по всем трём «состоявшимся» эпизодам, а теперь ещё и по четвёртому, «несостоявшемуся».

Наказанием стали 15 лет лишения свободы. Орловец проведёт первые три года в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в силу.

