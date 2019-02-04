Орловцы пережили ледяную атаку

Повреждения получили как минимум три машины

В Орле 4 февраля как минимум на три машины упали глыбы льда. Фото появились в соцсетях.

Возле дома №14 по переулку Почтовому льдины свалились на автомобиль ВАЗ-2115. На снимке видно, что у легковушки сильно повреждена задняя часть.

Позже аналогичный случай произошел возле Центрального рынка. От льдин пострадал автомобиль ВАЗ. У него вмяты крыша и капот, разбито лобовое стекло.

Еще один автомобиль пострадал от льда возле дома №78 по улице Московской. Глыбы упали на машину Kia Cerato. На снимке видно, что территория, где припаркована легковушка, огорожена сигнальными лентами.

Напомним, сегодня на жительницу Мценска упала наледь со здания межрайонной прокуратуры. Ее госпитализировали, СК завел уголовное дело.

ИА «Орелград»