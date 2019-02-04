Под Орлом столкнулись три фуры

4.2.2019 | 14:29 Новости, Происшествия

Водитель одной из них госпитализирован

В Орловской области водитель фуры MAN протаранил два припаркованных грузовика, сообщили в пресс-службе регуправления МВД.

Инцидент произошел 4 февраля в 6:40 на трассе «Крым» в Троснянском районе. Установлено, что фура ехала со стороны Орла. На 429-м километре водитель по неустановленным причинам врезался сначала в КамАЗ, а затем в Renault. Оба грузовика были припаркованы на обочине.

«В результате ДТП водитель транспортного средства MAN получил телесные повреждения, госпитализирован в Троснянскую ЦРБ. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД.

ИА «Орелград»

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