В Ливнах подорожали похороны

4.2.2019 | 14:09 Новости, Общество

Новые тарифы начали действовать с 1 февраля.

Соответствующее постановление подписал глава города Ливны Сергей Трубицин. С 1 февраля 2019 года утверждена новая стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Отныне она составляет 5946,47 рубля. Предыдущий тариф был установлен ровно год назад и составлял 5701,31 рубля. Всего в гарантированный перечень входит четыре услуги.

Одна из них — оформление документов, необходимых для погребения – оказывается бесплатно. Остальные услуги платные. Так, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения с 1 февраля стоит 3365,22 рубля (предыдущий тариф — 3226,48), перевозка тела умершего на кладбище — 512,31 рубля (491,19) и погребение — 2068,94 рубля (1983,64).

ИА «Орелград»

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