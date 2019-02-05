Орловцы смогут на дому оценить работу чиновников

5.2.2019 | 12:11 Новости, Общество

Утверждены новые правила проведения опросов населения.

Порядок организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления утвердило правительство Орловской области.
Действие документа также распространяется на руководителей ГУПов и МУПов, государственных и муниципальных учреждений, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Орловской области.

По сути, утверждены правила выставления населением оценок с применением информационно-телекоммуникационных сетей, то есть сделать это можно будет, не выходя из дома.

Опрос будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря включительно — по критериям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации. В качестве площадок для его проведения будет использоваться «Портал Орловской области — публичный информационный центр» и официальные сайты муниципальных районов и городских округов.

Итоги опросов обещают публиковать в открытом доступе. Для рассмотрения и анализа результатов уже создана экспертная комиссия. Ее возглавил Павел Калугин, исполняющий обязанности руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

ИА «Орелград»

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