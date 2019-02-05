Под Орлом инспектор попытался «отмазать» сына начальника ОГИБДД, который попал в аварию

Нарушение заметили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело

Начальник отдела ГИБДД по Болховскому району вместе с подчиненным пытался освободить своего сына от ответственности за ДТП, в которое тот попал. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Инспектор (в пресс-релизе он указан как К.) приехал составлять протокол на ДТП с пострадавшей. В процессе общения с участниками он выяснил, что одним из участников аварии является сын начальника райотдела ГИБДД.

В прокуратуре отметили, что К. не сделал ничего, чтобы не допустить конфликта интересов.

«Напротив, своими действиями начальник ОГИБДД ОМВД России по Болховскому району и государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Болховскому району способствовали уклонению участника ДТП от предусмотренной законом ответственности», — сказали в прокуратуре.

Прокуратура области вмешалась в инцидент. Начальник УМВД по Орловской области Юрий Савенков получил представление, глава болховской полиции – замечание, начальник райотдела – строгий выговор, а инспектора предупредили о служебном несоответствии.

«По факту противоправных действий сотрудников полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

«По данному факту управлением по работе с личным составом УМВД, УГИБДД и ОРЧ СБ проведена служебная проверка. По ее результатам трое полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали инцидент в пресс-службе полиции.

ИА «Орелград»