Под Орлом плату за мусор выставили несуществующим жителям

Возникшие проблемы обсудили в администрации Орловского района.

Как сообщили в администрации, уже за первый месяц работы по новым правилам у жителей накопилось много вопросов. Они и были рассмотрены на специально созванном совещании. В нем приняли участие главы поселений, представители компаний-перевозчиков, регионального оператора и управляющих организаций.

В частности, было озвучено, что в некоторых квитанциях некорректно отражена информация. Например, указано большее количество проживающих или одному собственнику пришло несколько квитанций с разными лицевыми счетами. В некоторых населенных пунктах района, где не организован фактический вывоз мусора (отсутствуют подъездные пути), жители также получили квитанции.

Администрация Орловского района приводит комментарий начальника юридического отдела ООО «УК «Зеленая Роща»» Ольги Сидоровой. Цитируем его:

«Квитанции за январь месяц были сформированы на основании данных из Росреестра. В связи с этим квитанции оказались выставленными и на жилые дома и на хозпостройки. В квитанциях, которые были ошибочно выставлены на хозпостройки, количество проживающих — 0. Оплатить собственник должен квитанции, в которых указано количество проживающих. Если оно указано не корректно — при оплате количество проживающих можно изменить и оплатить правильную сумму. Жители могут самостоятельно обратиться к региональному оператору и предоставить правильные сведения в электронном виде или через администрацию поселения».

К началу формирований квитанций следующего месяца – до 25 февраля, регоператор при помощи администраций поселений постарается выправить списки.

ИА «Орелград»