В феврале квитанции можно будет оплатить в почтовых отделениях 

5.2.2019 | 13:07 ЖКХ, Новости

ЖКХ-ЦЕНТР Единое окно возобновил договорные отношения по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги с УФПС Орловской области — Филиалом ФГУП «Почта России».

Таким образом, получив платежный документ за февраль 2019 года, жители смогут его оплатить в отделениях Почты России.

В январе договорные отношения ЖКХ-ЦЕНТРА с Почтой России были приостановлены по техническим причинам, не позволяющим в отделениях почтовой связи качественно и правильно принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги. В результате тысячи человек, оплатив жилищно-коммунальные услуги через отделения Почты России в ноябре и декабре 2018 года в полном объеме, получили квитанции с долгами. Это произошло из-за неправильного распределения средств жителей по счетам поставщиков коммунальных услуг.

Для устранения выявленных ошибок УФПС Орловской области — Филиалу ФГУП «Почта России» потребовалось время, что и явилось причиной приостановки сотрудничества ЖКХ-ЦЕНТРА с этой организацией в январе текущего года.

В настоящее время, по информации УФПС Орловской области — Филиал ФГУП «Почта России», почтовые отделения связи готовы к приему жилищно-коммунальных платежей без нарушений условий договора.

ИА «Орелград», 

по материалам пресс-службы «Первой городской управляющей компании»

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