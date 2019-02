Глава МИД Дании обвинил орловский суд в ущемлении прав иеговистов

Андерс Самуэльсен сказал, что Дания будет следить за судьбой осужденного в Орле Денниса Кристенсена

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен выразил обеспокоенность приговором суда Железнодорожного района Орла, который отправил гражданина страны Денниса Кристенсена в тюрьму за участие в движении «Свидетели Иеговы». Оно, напомним, признано в России экстремистским.

«Глубоко обеспокоены приговором Деннису Кристенсену. Вновь призываем Россию уважать свободу вероисповедания. МИД Дании будет продолжать внимательно следить [за делом Кристенсена] и помогать ему, если он решит подать апелляцию», — написал Самуэльсен в своем Twitter-аккаунте.

Deeply concerned by sentencing of Dennis Christensen. Again call on #Russia to respect freedom of religion. Danish MFA will continue to follow closely and assist Dennis Christensen should he decide to appeal #dkpol

