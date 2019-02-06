Глава МИД Дании обвинил орловский суд в ущемлении прав иеговистов

6.2.2019 | 14:14 Новости, Общество, Политика

Андерс Самуэльсен сказал, что Дания будет следить за судьбой осужденного в Орле Денниса Кристенсена

Андерс Самуэльсен

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен выразил обеспокоенность приговором суда Железнодорожного района Орла, который отправил гражданина страны Денниса Кристенсена в тюрьму за участие в движении «Свидетели Иеговы». Оно, напомним, признано в России экстремистским.

«Глубоко обеспокоены приговором Деннису Кристенсену. Вновь призываем Россию уважать свободу вероисповедания. МИД Дании будет продолжать внимательно следить [за делом Кристенсена] и помогать ему, если он решит подать апелляцию», — написал Самуэльсен в своем Twitter-аккаунте.

Ранее 6 февраля суд Железнодорожного района Орла приговорил Кристенсена к шести годам тюрьмы, признав его виновным в экстремизме.

Денниса Кристенсена задержали 25 мая 2017 года во время совместного чтения Библии, у ряда членов организации провели обыски. Напомним, что орловский суд признал местную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской в 2016 году. А 20 апреля 2017 года Верховный суд по инициативе Минюста принял аналогичное решение в отношении «Свидетелей Иеговы» в целом и запретил их деятельность на территории России.

В 2017 году Кристенсен стал первым «Свидетелем Иеговы», арестованным на территории РФ.

ИА «Орелград»

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