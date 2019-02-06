Орловцы пожаловались на транспортную недоступность управления по вопросам миграции

6.2.2019 | 11:32 Новости, Общество

ОНФ предложил пустить через улицу Михалицына новый маршрут общественного транспорта

Жители Орла пожаловались в Общероссийский народный фронт на удаленность здания управления по вопросам миграции от остановок транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Миграционная служба находится на переулке Артельном. Чтобы добраться до нее, приходится идти пешком или от улицы Раздольной, или от Московского шоссе. В большинстве случаев нужно ехать с пересадками.

«Целесообразнее пустить новый маршрут из Советского района в Северный и Железнодорожный через улицу Михалицына. Здесь транспорта меньше, не нужно пересадок, а орловчанам будет удобнее добираться до управления миграционной службы, а также до своих домов по улице Михалицына», — сказала сопредседатель орловского штаба ОНФ Ирина Сафонова.

ИА «Орелград»

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