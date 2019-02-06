В Орле ссадину полицейского оценили в 50 тысяч рублей

Вступил в силу приговор в отношении жителя Орловского района.

Преступление мужчина совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как следует из материалов обвинения, он шел по улице, «имел неопрятный внешний вид, шаткую походку, невнятную речь, а из его рта исходил запах алкоголя».

Также в материалах дела указано, что «его поведение не соответствовало обстановке, чем он нарушил общественный порядок, оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность».

К пьяному подошел старший сержант полиции, представился ему, предъявил свое служебное удостоверение и потребовал, чтобы нарушитель проехал с ними в медучреждение.

Подсудимый отказался и попытался прошмыгнуть в подъезд ближайшего дома. Полицейский преградил ему путь. Тогда мужчина схватил его двумя руками за голову с силой сдавил пальцами и толкнул в сторону. Тем самым применил к полицейскому «насилие, не опасное для здоровья, чем причинил ему физическую боль и телесное повреждение в виде ссадины за левой ушной раковиной».

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»