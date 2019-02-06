Заводу «Протон-Электротекс» исполнилось 23 года

В прошлом году оборот компании вырос на 20%

Орловскому предприятию «Протон-Электротекс» 6 февраля исполнилось 23 года. В день рождения компания рассказала об итогах 2018 года.

В прошлом году оборот «Протон-Электротекса» вырос на 20%, а число активных клиентов превысило 1200 предприятий, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию. Компания расширяет штат и принимает на работу все больше жителей Орла.

Всего за 23 года «Протон-Электротекс» разработал полное предложение силовых полупроводниковых приборов, которые используются в транспорте, электросетях, металлургии и других отраслях. В 2016 году компания запустила производство IGBT-модулей и продолжает разработку новых типов подобных устройств.

«Среди других успехов были 10-е место среди всех производственных организаций России в рейтинге радиоэлектронной промышленности России, прохождение второго этапа сертификации «Сделано в России!», отбор компании в приоритетный проект Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы» и начало работы с несколькими новыми крупными дистрибьюторами», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»