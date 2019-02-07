Орловцы заплатили 80 млн рублей, чтобы без проблем встретить Новый год

Налоговая служба региона подвела итоги информационной акции.
В ходе проведения акции «Новый год без долгов» орловцы погасили более 80 миллионов рублей задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.
Акция прошла в конце 2018 года. Налоговики активно консультировали жителей области. Получить квитанции и разъяснения модно было в операционных залах налоговых инспекций и в мобильных налоговых офисах.
Кроме того, они работали в торговых центрах, МФЦ и других местах массового посещения. Налоговики также провели семинары и лекции, уроки налоговой грамотности, распространили буклеты и листовки.
В УФНС считают, что акция прошла успешно. И хотя она завершена, в ведомстве вновь настоятельно рекомендовали жителям региона погасить задолженность в ближайшее время.
«Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке», — напомнили в УФНС.
ИА «Орелград»