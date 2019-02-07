Орловцы заплатили 80 млн рублей, чтобы без проблем встретить Новый год

7.2.2019 | 10:42 Новости, Экономика

Налоговая служба региона подвела итоги информационной акции.

В ходе проведения акции «Новый год без долгов» орловцы погасили более 80 миллионов рублей задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

Акция прошла в конце 2018 года. Налоговики активно консультировали жителей области. Получить квитанции и разъяснения модно было в операционных залах налоговых инспекций и в мобильных налоговых офисах.

Кроме того, они работали в торговых центрах, МФЦ и других местах массового посещения. Налоговики также провели семинары и лекции, уроки налоговой грамотности, распространили буклеты и листовки.

В УФНС считают, что акция прошла успешно. И хотя она завершена, в ведомстве вновь настоятельно рекомендовали жителям региона погасить задолженность в ближайшее время.

«Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке», — напомнили в УФНС.

ИА «Орелград»

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