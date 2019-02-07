Орловскую объездную перекрыли до 1 мая

7.2.2019 | 19:14 Новости, Общество

Объезд организован через Залегощенское шоссе

Упрдор Москва-Харьков до 1 мая перекрыло проезд на участке орловской объездной между Залегощенским шоссе и трассой «Орел-Тамбов», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Ограничения связаны с ремонтом путепровода через железную дорогу, который находится на этом участке.

Автомобилистам придется объезжать участок трассы М-2 через развязку с «тамбовкой», улицу Совхозную и Залегощенское шоссе. Судя по «Яндекс.Пробкам», там уже собираются заторы.

ИА «Орелград»

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