Клычков показал москвичам, как преобразился Орел

Областной центр посетила делегация подчиненных Сергея Собянина.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков устроил экскурсию по Орлу сотрудникам правительства Москвы во главе с замруководителя департамента капремонта Александром Адайкиным. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Стороны сначала обсудили развитие комфортной и городской среды, а затем посетили ряд объектов – сквер Ермолова, Городской парк, территорию музея Тургенева. Московские чиновники озвучили несколько предложений по благоустройству Орла.

ИА «Орелград»