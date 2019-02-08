Клычков показал москвичам, как преобразился Орел

8.2.2019 | 8:58 Новости, Политика

Областной центр посетила делегация подчиненных Сергея Собянина.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков устроил экскурсию по Орлу сотрудникам правительства Москвы во главе с замруководителя департамента капремонта Александром Адайкиным. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Стороны сначала обсудили развитие комфортной и городской среды, а затем посетили ряд объектов – сквер Ермолова, Городской парк, территорию музея Тургенева. Московские чиновники озвучили несколько предложений по благоустройству Орла.

ИА «Орелград»

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