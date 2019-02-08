Орловского чиновника уволили за тайный бизнес

8.2.2019 | 9:31 Новости, Политика

Нарушение законодательства выявила Болховская прокуратура.

Под подозрение попал теперь уже бывший глава Багриновского сельского поселения, который одновременно являлся председателем Болховского районного Совета народных депутатов.
Как пояснили в прокуратуре Орловской области, чиновник нарушил нормы Федерального закона «О противодействии коррупции». Проверка показала, что он являлся учредителем юридического лица — СССПК «Фортуна».

Причем не просто входил в состав общего собрания членов кооператива, но и принимал активное участие в его работе. Например, голосовал при принятии решений, в том числе по приобретению и отчуждению имущества, расположенного на территории Багриновского сельского поселения.

Тем самым он нарушил запрет, установленный антикоррупционным законодательством. «По результатам рассмотрения представления прокурора района его полномочия в органах местного самоуправления были прекращены досрочно», — сообщили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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