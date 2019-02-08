Орловского чиновника уволили за тайный бизнес

Нарушение законодательства выявила Болховская прокуратура.

Под подозрение попал теперь уже бывший глава Багриновского сельского поселения, который одновременно являлся председателем Болховского районного Совета народных депутатов.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, чиновник нарушил нормы Федерального закона «О противодействии коррупции». Проверка показала, что он являлся учредителем юридического лица — СССПК «Фортуна».

Причем не просто входил в состав общего собрания членов кооператива, но и принимал активное участие в его работе. Например, голосовал при принятии решений, в том числе по приобретению и отчуждению имущества, расположенного на территории Багриновского сельского поселения.

Тем самым он нарушил запрет, установленный антикоррупционным законодательством. «По результатам рассмотрения представления прокурора района его полномочия в органах местного самоуправления были прекращены досрочно», — сообщили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»