Прокуроры рассказали об орловских взяточниках

За год в Орловской области выявили 83 коррупционных преступления.

Прокуратура Орловской области обнародовала результаты надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции за 2018 год. Сообщается, что за отчетный период было выявлено более 900 коррупционных нарушений и 83 преступления коррупционной направленности.

Всего было возбуждено 45 уголовных дел о взяточничестве. Так, было выявлено 24 факта получения взятки, 5 — дачи взятки, 4 — посредничества во взяточничестве и 12 фактов мелкого взяточничества. В надзорном ведомстве отметили, что семь уголовных дел было возбуждено против преступных групп.

«Так, пресечена преступная деятельность организованной группы, созданной руководителем Ливенского отделения ГУП Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и юрисконсультом предприятия, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — Члены группы получали взятки в виде денег за незаконное изготовление и выдачу технической документации на объекты недвижимости по заведомо подложным документам, удостоверяющим выделение земельных участков. Расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ».

Добавим, что в минувшем году за совершение коррупционных преступлений было осуждено 25 человек, в том числе три сотрудника правоохранительных органов, 7 глав муниципальных образований, врач, преподаватель вуза и другие.

ИА «Орелград»