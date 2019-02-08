Стало известно, когда откроется «Полет»

Областные власти скорректировали проект реконструкции.

Соответствующее постановление издало правительство Орловской области. Оно скорректировало собственное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из областного бюджета в реконструкцию бюджетного учреждения «Орловский областной центр молодежи «Полет».

Согласно документу срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год. Его вместимость составит 650 мест. «Освоением» бюджетных средств займется «Орелгосзаказчик». Предельная стоимость строительства установлена в размере 293 миллиона рублей.

При этом в текущем году планируется потратить 2,5 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы. В 2020 году будет выделено 118,7 миллиона рублей, из ни средства федерального бюджета, по прогнозу, составят 117,5 миллиона.

Напомним, что реконструкция центра молодежи ведется с 2012 года.

ИА «Орелград»