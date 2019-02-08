В Орле закрыли дело о смертельном ДТП

8.2.2019 | 14:03 Новости, Происшествия

Виновник происшествия отделался штрафом.

Суд Орловского района удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Орловской области о прекращении уголовного дела в отношении виновника ДТП. Он освобожден от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ДТП произошло на автодороге М-2 «Крым». Подсудимый находился за рулем автомобиля «Лифан». Как было установлено органами предварительного расследования, водитель превысил максимально разрешенную скорость и сбил женщину-пешехода.

Она спокойным шагом переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому светофором пешеходному переходу. Травмы оказались смертельными. Родственники погибшей согласились с постановлением суда о прекращении уголовного дела, поскольку виновник «возместил причиненный вред в полном объеме».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования