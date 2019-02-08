В Орле закрыли дело о смертельном ДТП

Виновник происшествия отделался штрафом.

Суд Орловского района удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Орловской области о прекращении уголовного дела в отношении виновника ДТП. Он освобожден от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ДТП произошло на автодороге М-2 «Крым». Подсудимый находился за рулем автомобиля «Лифан». Как было установлено органами предварительного расследования, водитель превысил максимально разрешенную скорость и сбил женщину-пешехода.

Она спокойным шагом переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому светофором пешеходному переходу. Травмы оказались смертельными. Родственники погибшей согласились с постановлением суда о прекращении уголовного дела, поскольку виновник «возместил причиненный вред в полном объеме».

ИА «Орелград»