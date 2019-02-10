Орловцам за моральный вред заплатят почти 1 млн рублей

10.2.2019 | 12:29 Новости, Общество

Управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах судебных процессов.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в ушедшем году в суды было подано 47 исковых заявлений в защиту прав граждан и неопределенного круга потребителей.

Из них было рассмотрено 40 исков. В ведомстве отмечают, что во всех случаях суды требования удовлетворили. В результате в пользу потребителей было присуждено более 1,82 миллиона рублей, в том числе 879 тысячи компенсации морального вреда.

В целом в 2018 году было рассмотрено 3017 обращений граждан на нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей, что на 1,5 процента больше, чем 2017 году.

В структуре обращений преобладали заявления на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли. Доля таких обращений составила 56,8 процента. Первое место заняли заявления на нарушения прав потребителей при реализации непродовольственных товаров.

ИА «Орелград»

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